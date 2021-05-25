МВД составило протокол о пропаганде гомосексуализма из-за рекламы Dolce&Gabbana

Управление МВД по Московской области возбудило административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений из-за рекламы в Instagram бренда Dolce & Gabbana, передает ТАСС.

Дело возбуждено по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). В полиции заявили, что такое решение было принято еще 29 марта по запросу депутата Госдумы Михаила Романова.

Романов также обращался с заявлением в петербургскую прокуратуру. Там заявили, что бренд Dolce & Gabbana расположен в Италии, представительства в России не имеет, а значит, нет оснований проводить расследование по ст. 6.21 КоАП, передает "Фонтанка.ру".

О том, что Романов подал заявления о запрете ролика Dolce&Gabbana в Instagram, стало известно накануне, 24 мая. Депутата возмутили целующиеся в видео девушки.

Также был подан иск в Октябрьский суд Петербурга с требованием запретить этот ролик, но заявление пока остановлено без движения.