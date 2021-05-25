Песков поддержал главу Коми, поставившего себя на место Путина

Сцена с участием главы Коми Владимира Уйбы, который ответил на жалобы местных жителей фразой "Я для вас - Путин", получила оценку от президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова. С точки зрения последнего, чиновник абсолютно прав по смыслу и адекватно понимает свою политическую ответственность за проблемы республики.

"Тут очевидно, что это вырвано из контекста и что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия, есть ответственность у главы региона, любой глава региона должен этим руководствоваться и должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз", - цитирует слова Пескова "Интерфакс".

По его предположению, глава региона нажил себе достаточное количество критиков и противников, которые пользуются любым случаем, чтобы его дискредитировать, "вирусно засоряя интернет".

Отметим, что поступившие Уйбе жалобы главным образом были связаны с очередным крупным разливом нефтепродуктов.