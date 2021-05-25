Комздрав: Говорить о том, что в "Ленэкспо" закончились койки, некорректно

Комитет по здравоохранению Петербурга сообщил, что койки в первом отделении "Ленэкспо" практически заполнены, но пояснил, что некорректно говорить о полной занятости всего госпиталя.

По словам представителей комитета, в "Ленэкспо" заняты 89 коек, из них три реанимационные. Отделение в павильоне №5 расчитано на 97 коек.

"Говорить о том, что в "Ленэкспо" закончились койки, некорректно", - заявили в комитете.

Чиновники отметили, что разворачивать другие места для пациентов с коронавирусом в "Ленэкспо" пока нет необходимости. По их словам, всего в Петербурге свободно 15,7% инфекционных коек.

"Ленэкспо" возобновил прием пациентов с коронавирусом с 21 мая. Тогда сообщалось, что при необходимости будут развернуты еще 296 мест.