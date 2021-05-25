Суд взыскал с Ройзмана 5 тысяч рублей за участие в съезде мундепов

Суд в Екатеринбурге назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману штраф в размере 5 тысяч рублей, передает Znak.com. Во столько оценили его участие в разогнанном силовикаме съезде муниципальных депутатов со всей страны, который организаторы пытались провести в столичном районе Измайлово 13 марта. Суть обвинения, которой, по признанию на суде самого Ройзмана, ему своевременно не растолковали, состояла не в нарушении противоэпидемических мер или правил проведения публичного мероприятия. Дело в том, что, по словам прокурора, он, "зная, что "Открытая Россия" признана "нежелательной организацией", принял участие [в организованном ей мероприятии], тем самым способствуя незаконной деятельности организации на территории России".

Напомним, что на сорванном мероприятии задержали всех его участников - почти две сотни человек. По мнению правоохранителей, в зале не соблюдались противоэпидемические меры, с чем впоследствии активно спорили организаторы и участники. Примечательно, что координатора "Открытки" Татьяну Усманову в связи с форумом "Муниципальная Россия" привлекли к ответственности уже по трем административным протоколам. Третий штраф она получила сегодня, 25 мая, в размере 30 тысяч рублей. Таким образом, в общей сложности форум, если брать только судебные штрафы, обошелся ей в 195 тысяч рублей.