Госдума решила запретить баллотироваться на выборах за высказывания в поддержку экстремистских организаций

Госдума во втором чтении одобрила законопроект, запрещающий участвовать в выборах любых уровней гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, передает РИА "Новости".
Ко втором чтению глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников внесли к законопроекту несколько поправок. Во-первых, теперь речь идет о выборах всех уровней, а не только в Госдуму. Во-вторых, уточняется, что будет считаться причастностью к деятельности.
Среди пунктов:
- заявления в поддержку организации или отдельного ее мероприятия, в том числе в интернете;
- перечисление денег организации или отдельному ее мероприятию;
- организационно-методическая, имущественная, консультативная или другая помощь организации или отдельному ее мероприятию.
- В третьем, окончательном чтении Госдума рассмотрит законопроект 26 мая. Он не коснется тех выборов, которые были назначены до вступления документа в силу.
Отметим, сейчас прокуратура Москвы добивается признания экстремистскими организацями ФБК*, ФЗПГ** и штабов Навального***, члены которых заявляли о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы и региональных парламентов.
*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России
**Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России
***"Общественное движение "Штабы Навального" включено в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга