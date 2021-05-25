Суд в Петербурге запретил два сайта, на которых продавались "коронавирусные" справки

Два петербургских интернет-ресурса, на которых гражданам предлагалось приобрести справку об отсутствии коронавируса, запретил на территории РФ 25 мая Кронштадтский суд, удовлетворив таким образом иск прокурора.

"Предоставление доступа к данной информации способно нанести вред здоровью неопределенного круга лиц", - приводит заключение судьи объединенная пресс-служба судов.

Помимо самого отрицательного результата "тестирования" пользователю можно было заказать доставку справки на дом. Характерно, что никаких контактов с медицинскими учреждениями взаимодействие между продавцом и покупателем не предполагало.