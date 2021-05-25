На праймериз "Единой России" в Петербурге проголосовали более 60 тысяч человек

Более 60 тысяч избирателей из Петербурга проголосовали на сайте праймериз "Единой России", сообщили представители городского отделения партии.

Таковы данные на 18:00 25 мая. По словам единороссов, больше всего избирателей голосуют в Приморском, Выборгском и Невском районах. Член петербургкого оргкомитета праймериз Михаил Доброхотов заявил, что это связано с "высокой конкуренцией на округах".

По словам Доброхотова, предварительное голосование проходит спокойно, региональный комитет не получал жалоб ни от кандидатов, ни от избирателей.

Накануне петербургские единороссы отчитались, что за день 24 мая проголосовали более 23 тысяч человек. При этом днем сайт праймериз был некоторое время недоступен из-за хакерской атаки.

Напомним, праймериз "Единой России" будут проходить целую неделю с 24 по 30 мая. 1 июня будут подведены итоги.