Суд обязал провести новую экспертизу на Охтинском мысе

В Куйбышевском районном суде 25 мая прошло очередное заседание по административному иску депутатов Надежды Тихоновой ("Справедливая Россия") и Бориса Вишневского ("Яблоко"), а также градозащитников Анны Капитоновой, Владимира Чернышова и Павла Шапчица к КГИОП об определении статуса археологических памятников на Охтинском мысе. Истцы возражают против решения КГИОП не включать оборонительные рвы и основание башни крепости Ландскрона в перечень выявленных объектов культурного наследия. Куйбышевский районный суд определил, что на территории Охтинского мыса должна быть проведена новая экспертиза.

Эксперты должны будут определить истинное расположение крепостей, определить признаки, по которым объект может быть признан объектом культурного наследия в соответствии с законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", а также выяснить уровень сохранности этих объектов.

Заседание началось с обсуждения другого коллективного иска, который поступил в суд 24 мая. В этот раз на бездействие КГИОП обратили внимание доктора и кандидаты исторических наук. Всего в иске упомянуты 21 ученый из Музея антропологии и этнографии РАН, Эрмитажа, АНО НИИ Культурного и природного наследия и других учреждений. Суд принял решение объединить оба иска, сославшись на схожесть исковых требований.

Одно из требований заявителей, которых в суде представлял юрист-градозащитник Павел Шапчиц, заключалось в проведении новой историко-культурной археологической экспертизы. Шапчиц заявил, что охраняемый участок не пересекается с территорией крепости Ландскрона.

— Ландскрона является совершенно отдельным объектом по отношении к тому, что был поставлен на охрану на основании экспертизы Ситдикова. Он в принципе не может устанавливать или опровергать какие-либо обстоятельства в отношении Ландскроны, — заявил Шапчиц.

Он добавил, что объектом экспертизы Айрата Ситдикова была и не Ландскрона вовсе.

Представитель КГИОП заявил, что не считает нужным проводить повторную экспертизу, и подчеркнул, что эксперт Ситдиков изучил всю возможную документацию и действовал независимо. Но аргументировать позицию ведомства оказалось не просто. Между судьей и представителем комитета на заседании состоялся следующий диалог:

Представитель КГИОП: Какие-то фрагменты попали в объект охраны, а какая-то часть по каким-то обстоятельствам экспертом исключена из границ. В экспертизе Ситдикова имеется вся информация о данной территории Охтинского мыса. Мы говорим о том, что все, что там было обнаружено - все исследовано и определён статус этих объектов культурного наследия.

Судья: Мы правильно понимаем, что за пределами границ имеются объекты культурного наследия? Мы не поняли вашей позиции.

Представитель КГИОП: Я говорю о том, что…

Судья: Либо они есть, либо их нет. Если они есть, то они берутся под охрану.

Представитель КГИОП: Подождите, уважаемый суд. Мы хотим отметить, что в рамках этих исследований 2018 года были исследованы все сведения об объектах, которые были выявлены с 2006 по 2010 год.

Судья: На вопрос суда ответьте, пожалуйста. За пределами границ объекта культурного наследия имеются иные археологические объекты или неисследованные фрагменты территорий?

Представитель КГИОП: Сейчас скажу. Наверное, имеются те элементы, которые были изучены и в отношение которых было принято решение о невключении их в границы.

Судья: Что-то есть, но оно не было включено?

Представитель КГИОП: Да, что-то есть.

Судья: Иначе поставлю вопрос. За пределами этих границ имеются объекты, которые попадают под объекты культурного наследия?

Представитель КГИОП: Я не могу точно сказать.

Судья: Истцы считают, что есть.

Представитель КГИОП: Мы считаем, что нет.

Для проведения новой экспертизы Шапчиц представил трёх кандидатов, которые должны будут определить точную площадь археологического памятника, сохранность объектов, их вид и доступ к ним. Представители "Газпромнефть Восточно-Европейские проекты" (собственник участка, в суде выступает как заинтересованное лицо) выступили за отвод предложенных экспертов. Двое из перечисленных экспертов являются членами ВООПИК, что, по мнению представителей "Газпрома", не позволит получить объективную оценку спорного участка, но суд с таким предположением не согласился и не принял во внимание доводы заинтересованного лица. Судья объявил о приостановке дела до окончания экспертизы, которая должна быть проведена до 12 июля 2021 года.

Иск на бездействие КГИОП петербургские градозащитники подали ещё в декабре 2020 года. Для того, чтобы добиться новой экспертизы, потребовалось пять заседаний.

Константин Леньков

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