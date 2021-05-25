Держащего голодовку Александра Шестуна перевели из СИЗО в больницу

Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна этапировали из исправительной колонии №6 Бежецка в тюремную больницу Торжка, сообщила супруга Юлия.

Об этом Юлии Шестун сообщила сообщила уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова. Причиной госпитализации стало резкое ухудшение здоровья политика на фоне длительного нахождения в ШИЗО и объявленной им голодовки.

По словам Шестун, за 13 дней голодовки Шестун потерял 10 кг веса, у него развилась гипогликемия, сильные боли в области живота, судороги ног, пропала чувствительность стоп. При этом в ШИЗО Шестуну запрещалось весь день лежать, присесть было невозможно, на полной громкости по радио непрерывно крутили правила внуреннего распорядка. Юлия Шестун рассказала, что у политика отобрали теплые вещи, в помещении было очень холодно, и это спровоцировало у Шестуна острое воспаление троичного нерва.