РФ оштрафовала Facebook на 26 млн рублей за неудаление информации о митингах

Суд в Москве наложил штраф в размере 26 млн рублей на администрацию американской социальной сети Facebook, передает "МБХ Медиа". Наказание объясняется тем, что в назначенный срок представители сервиса не удалили контент, касающийся несанкционированных акций протеста в России, который в РФ признан запрещенным. Общая сумма состоит из шести штрафов по 3 млн рублей и двух штрафов по 4 млн рублей.

С начала года, ознаменовавшегося целой серией масштабных несанкционированных акций протеста, российские суды успели оштрафовать из-за "митингового" контента Telegram на 5 млн рублей, Twitter – почти на 9 млн, TikTok – на 2,6 млн. Мировой суд в Петербурге оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 млн рублей.

Оценивая сложившуюся практику крупных взысканий с иностранных соцсетей, глава РКН Андрей Липов в последнем интервью сравнил ситуацию с "плохими" надписями на заборе, за которые, в понимании чиновника, должен отвечать владелец забора.