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Выборы - 2021

Муниципал

19:43

Шишлов обратился в прокуратуру из-за новых выборов в МО "Ланское"

фото ЗакС политика Шишлов обратился в прокуратуру из-за новых выборов в МО "Ланское"

Сроки назначения новых выборов в МО "Ланское" по избирательному округу №2 стали темой обращения петербургского омбудсмена Александра Шишлова к прокурору города Сергею Литвиненко. Шишлов напоминает, что близится дата, позже которой, по закону, нельзя назначить новые выборы. Между тем, сами выборы должны быть проведены не позднее 5 августа, так как судебное решение об отмене результатов предыдущего голосования вступило в силу 5 августа прошлого года. 

"В случае, если решение о назначении выборов в установленные законом сроки ИКМО Ланское не будет принято, прошу Вас с использованием механизма, предусмотренного пунктом 9 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2020 № 67-ФЗ, рассмотреть вопрос об обращении в Приморский районный суд с исковым заявлением об определении срока, не позднее которого должны быть назначены повторные выборы депутатов муниципального совета МО Ланское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2", - пишет в своем обращении уполномоченный по правам человека.

Шанс назначить дату новых выборов муниципальный совет МО "Ланское" уже упустил: 17 мая стало последним днем, когда по закону это можно было сделать. Теперь до 27 мая включительно назначить дату может только ИКМО.

Напомним, что отмены результатов по 2-му округу добился оппозиционный кандидат в депутаты МО "Черная речка" (теперь - "Ланское") Павел Чупрунов. Выборы там в сентябре 2019-го выиграли пять представителей "Единой России", в числе которых брат спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова Василий. Позже решение районного суда, занявшего сторону Чупрунова, устояло в городской инстанции в августе 2020 года.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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