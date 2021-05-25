Доход главы Красносельского района Фадеенко за 2020 год составил 2,7 млн рублей

Администрация Красносельского района опубликовала на сайте Смольного декларации о доходах и имуществе своих сотрудников за 2020 год. Годовой доход главы администрации района Олега Фадеенко составил 2,7 млн рублей. В прошлой декларации он указал сумму на 157 тысяч меньше. В собственности у Фадеенко по-прежнему лишь квартира площадью 42 кв. м и две надувные лодки марки Nordik: 390 It и 290 It. Автомобиля у главы Красносельского района нет.

Первый заместитель Фадеенко Игорь Сушков отчитался о заработке в размере 2,3 млн рублей, на 300 тысяч рублей меньше, чем в 2019 году. Других изменений в декларации чиновника нет. Он, как и в 2019 году, владеет квартирой площадью 87 кв. м и автомобилем Lada Vesta.

Заместитель главы Михаил Баранов за 2020 год заработал 1,6 млн рублей. Ему принадлежат доли в земельном участке площадью 396 кв. м и квартире площадью 218 кв. м. В шесть раз больше зарабатывает супруга Баранова. В ее декларации за 2020 год указан доход в 10,1 млн рублей.

Еще один замглавы районной администрации Марина Головина сообщила о доходе 1,8 млн рублей. У нее в собственности находится два земельных участка общей площадью 2777 кв. м, два жилых дома площадью 79 и 22 кв. м и квартира, площадью 71 кв. м. В 2019 году Головина задекларировала два автомобиля: Honda Civic и Volvo S-40. В последней декларации указана лишь Honda.

Самый высокий годовой доход задекларировала начальник отдела физической культуры и спорта Анна Воеводова. За 2020 год она заработала 9,2 млн рублей. Доход ее супруга за тот же период составил 2,9 млн рублей, на него оформлена единственная недвижимость в семье - квартира площадью 62 кв. м. В декларации Воеводовой также указан автомобиль Hyundai i30.

Константин Леньков