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19:57

Доход главы Красносельского района Фадеенко за 2020 год составил 2,7 млн рублей

фото ЗакС политика Доход главы Красносельского района Фадеенко за 2020 год составил 2,7 млн рублей

Администрация Красносельского района опубликовала на сайте Смольного декларации о доходах и имуществе своих сотрудников за 2020 год. Годовой доход главы администрации района Олега Фадеенко составил 2,7 млн рублей. В прошлой декларации он указал сумму на 157 тысяч меньше. В собственности у Фадеенко по-прежнему лишь квартира площадью 42 кв. м и две надувные лодки марки Nordik: 390 It и 290 It. Автомобиля у главы Красносельского района нет. 

Первый заместитель Фадеенко Игорь Сушков отчитался о заработке в размере 2,3 млн рублей, на 300 тысяч рублей меньше, чем в 2019 году. Других изменений в декларации чиновника нет. Он, как и в 2019 году, владеет квартирой площадью 87 кв. м и автомобилем Lada Vesta.  

Заместитель главы Михаил Баранов за 2020 год заработал 1,6 млн рублей. Ему принадлежат доли в земельном участке площадью 396 кв. м и квартире площадью 218 кв. м. В шесть раз больше зарабатывает супруга Баранова. В ее декларации за 2020 год указан доход в 10,1 млн рублей. 

Еще один замглавы районной администрации Марина Головина сообщила о доходе 1,8 млн рублей. У нее в собственности находится два земельных участка общей площадью 2777 кв. м, два жилых дома площадью 79 и 22 кв. м и квартира, площадью 71 кв. м. В 2019 году Головина задекларировала два автомобиля: Honda Civic и Volvo S-40. В последней декларации указана лишь Honda. 

Самый высокий годовой доход задекларировала начальник отдела физической культуры и спорта Анна Воеводова. За 2020 год она заработала 9,2 млн рублей. Доход ее супруга за тот же период составил 2,9 млн рублей, на него оформлена единственная недвижимость в семье - квартира площадью 62 кв. м. В декларации Воеводовой также указан автомобиль Hyundai i30. 

Константин Леньков

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