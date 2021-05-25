"Газпром" хочет построить в Петербурге 703-метровый небоскреб

Российская государственная компания "Газпром" выступила с предложением построить новый небоскреб "Лахта центр 2" высотой 703 метра, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу организации. Проект продемонстрировали городским чиновникам на встрече, в ходе которой город договорился с энергетической компанией о новом партнерском договоре на 2022-2024 годы. Инициаторы строительства указывают на успешность первого "Лахта центра", в последнее время получающего международные премии.

"Здание станет органичным продолжением современного архитектурного ансамбля, а также мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства. Небоскреб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 м) и верхнего эксплуатируемого этажа", - говорится в сообщении.

Авторы идеи подчеркивают, что проект в случае его одобрения властями будет реализовываться вне инвестиционной программы "Газпрома", не аффилированной с газовым гигантом компанией.

Для главы "Газпрома" Алексея Миллера крайне важна и символична именно высота 703 метра, отсылающая к дате основания города. Еще один аргумент за новую башню - формирование некоего "второго центра" города, который будет деловым и который будет удален от центра исторического, не мешая ему.

Отметим, что башня "Лахта центр" на границе Приморского и Курортного районов имеет высоту 462 метра, являясь самым высоким сооружением в Европе.