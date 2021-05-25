18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

20:24

"Газпром" хочет построить в Петербурге 703-метровый небоскреб

фото ЗакС политика "Газпром" хочет построить в Петербурге 703-метровый небоскреб

Российская государственная компания "Газпром" выступила с предложением построить новый небоскреб "Лахта центр 2" высотой 703 метра, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу организации. Проект продемонстрировали городским чиновникам на встрече, в ходе которой город договорился с энергетической компанией о новом партнерском договоре на 2022-2024 годы. Инициаторы строительства указывают на успешность первого "Лахта центра", в последнее время получающего международные премии.

"Здание станет органичным продолжением современного архитектурного ансамбля, а также мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства. Небоскреб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 м) и верхнего эксплуатируемого этажа", - говорится в сообщении.

Авторы идеи подчеркивают, что проект в случае его одобрения властями будет реализовываться вне инвестиционной программы "Газпрома", не аффилированной с газовым гигантом компанией.

Для главы "Газпрома" Алексея Миллера крайне важна и символична именно высота 703 метра, отсылающая к дате основания города. Еще один аргумент за новую башню - формирование некоего "второго центра" города, который будет деловым и который будет удален от центра исторического, не мешая ему.

Отметим, что башня "Лахта центр" на границе Приморского и Курортного районов имеет высоту 462 метра, являясь самым высоким сооружением в Европе.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:56 Кабмин внес законопроект, включающий прививку от COVID-19 в национальный календарь прививок

20:45 За них попросили

20:24 "Газпром" хочет построить в Петербурге 703-метровый небоскреб

19:57 Доход главы Красносельского района Фадеенко за 2020 год составил 2,7 млн рублей

19:43 Муниципал: Шишлов обратился в прокуратуру из-за новых выборов в МО "Ланское"

19:05 РФ оштрафовала Facebook на 26 млн рублей за неудаление информации о митингах

18:53 Держащего голодовку Александра Шестуна перевели из СИЗО в больницу

18:41 Задержанную с экс-главредом NEXTA россиянку Сапегу поместили в СИЗО белорусского КГБ

18:38 Суд обязал провести новую экспертизу на Охтинском мысе

18:35 Сотрудники детского сада пожаловались, что их просят набирать электорат для "Единой России"

18:28 На праймериз "Единой России" в Петербурге проголосовали более 60 тысяч человек

18:16 В московский офис "Радио Свобода"* вновь явились судебные приставы

17:57 Суд в Петербурге запретил два сайта, на которых продавались "коронавирусные" справки

17:54 Госдума решила запретить баллотироваться на выборах за высказывания в поддержку экстремистских организаций

17:54 Обвиняемый в нападении на полицейских на акции 23 января Девятый заявил, что сделал это из-за паники

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru