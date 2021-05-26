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10:41

"Наш город - не город небоскрёбов": Вишневский в ЗакСе раскритиковал "Лахта-центр 2"

фото ЗакС политика "Наш город - не город небоскрёбов": Вишневский в ЗакСе раскритиковал "Лахта-центр 2"

Депутат от партии "Яблоко" Борис Вишневский на заседании Заксобрания 26 мая раскритиковал проект 700-метровой башни "Лахта-центр 2", которую "Газпром" планирует построить в Петербурге. 

Уже действующий небоскрёб "Лахта-центр" парламентарий назвал "башней Саурона", а новый объект "ещё более чудовищным проектом". Он заявил, что власти Петербурга и госкорпорация бросили вызов городскому сообществу. 

- Наш город - не город небоскрёбов. Наш город совсем другой, - сказал Вишневский. 

Он также добавил, что ему сложно давать оценку этому проекту в парламентских выражениях. 

- Куда лучше оценку этому бы дал Зигмунд Фрейд или покойный сексолог Лев Щеглов, - отметил "яблочник". 

Напомним, проект "Лахта-центр 2" был представлен накануне. В случае реализации это будет второй по высоте небоскрёб в вире. Как объяснил автор проекта Тони Кеттл, высота спиральной башни "символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга: новаторством, устремлением в будущее".

Сергей Еремеев


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