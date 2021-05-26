ЗакС утвердил во втором чтении законопроект о штрафах для мешающих пройти к мусоркам

Законодательное собрание Петербурга в среду, 26 мая, приняло во втором чтении проект закона, которым вводятся административные наказания для автовладельцев, которые, паркуясь, перекрывают подходы к мусорным площадкам.

Таких нарушителей предложено штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, если это рядовые граждане. Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 5 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 150 до 500 тысяч рублей.

Инициативу внесли депутаты "Единой России" Денис Четырбок и Алексей Цивилев. Первое чтение она прошла еще 30 сентября 2020 года.

Сергей Еремеев

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