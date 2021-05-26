ЗакС принял во втором чтении инициативу Беглова о неправильных парковках во дворах

Заксобрание Петербурга на заседании 26 мая одобрило во втором чтении законопроект губернатора Александра Беглова, запрещающий перегораживать автомобилями внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки и проходы к зданиям, а также оставлять машины на газонах.

В рамках второго чтения была принята техническая поправка от представителей "Единой России" Алексея Цивилева и Сергея Купченко.

Для нарушителей предусмотрены штрафы в размере 3-5 тысяч рублей для физических лиц, 5-40 тысяч – для должностных и 150-500 – для юридических.

Сергей Еремеев

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