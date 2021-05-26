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11:18

В РФ подтвердилось еще 8,4 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – 839

фото ЗакС политика В РФ подтвердилось еще 8,4 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – 839

В РФ за прошедшие сутки зарегистрировали 8373 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 406, а сумело поправиться 9135 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 2416 новых больных, в Петербурге – 839 (на 5 случаев меньше, чем днем ранее), в Подмосковье – 744. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправился 1161 человек и скончалось 39.

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии, Франции и Турции.

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