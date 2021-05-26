В ЗакСе вспомнили про Лукашенко и гибридную войну во время обсуждения премии имени Ватаняра Ягьи

Петербургский парламент в среду, 26 мая, утвердил проект постановления "Об учреждении премии Законодательного собрания Санкт-Петербурга имени профессора В.С.Ягья". Инициативу внес спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Макаров рассказал, что учёный Ватаняр Ягья относится к людям, о которых тяжело сказать мало.

- Не найти ни одного человека, который бы сказал нейтральное слово об этом человеке. Мы всегда говорили о нем с восхищением, - отметил председатель городского парламента.

Профессор Ягья заведовал кафедрой международных отношений СПбГУ. Он был депутатом ЗакСа I-IV созывов, членом партии "Единая Россия". Ягья скончался 17 июня 2020 года.

Премия его имени в размере 50 тысяч рублей будет выплачиваться лучшим студентам факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Определять их предстоит ученому совету факультета. Начать выплаты планируется с 2022 года.

Беспартийный депутат Максим Резник заявил, что профессор Ягья был умнейшим человеком и он надеется, что премия в его честь будут вручать достойным.

- Надеюсь, что эта премия не будет вручаться тем, кто поддерживает террористов из ХАМАС и полоумного диктатора, который сажает самолёт, чтобы арестовать… - сказал Резник.

После этих слов микрофон выступавшему отключил Вячеслав Макаров. Спикер ЗакСа попросил коллегу остановиться на вопросе учреждения премии.

Вскоре тему продолжил депутат от "Яблока" Борис Вишневский.

- Я также испытываю к Ватаняру Саидовичу глубочайшее уважение. Но Ватаняр Саидович Ягья не смолчал бы, наблюдая за тем, что происходит в области международной политики, как обезумевший диктатор Лукашенко ведёт себя так… - не успел закончить "яблочник" свою мысль.

Макаров отключил ему звук, но Вишневский продолжил говорить в выключенный микрофон. Свое выступление он записывал на диктофон. В частности, депутат заявил, что Лукашенко наплевать на все нормы, по которым живёт международное сообщество.

- Никогда не думал, что будет политизирован вопрос, посвящённый памяти Ватаняра Саидовича, - ответил Макаров.

После этого он заявил о гибридной войне и сказал, что киберпространство стало театром военных действий. По словам Макарова, защищать национальные интересы страны должны и депутаты Заксобрания.

- Матушку Россию беречь, оберегать. Не дай бог, здесь изнутри начнётся такое, что заставит защищать национальные интересы другими способами. Превыше всего Россия, - заявил Макаров.

За утверждение премии проголосовал 41 депутат. Против – двое.

Сергей Еремеев

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