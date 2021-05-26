Экс-координатор "Открытой России" в Чувашии стал фигурантом уголовного дела о "нежелательной организации"

Быший координатор чувашской "Открытой России" Юрий Сидоров стал фигурантом уголовного дела об осуществлении деятельности "нежелательной организации" (статья 284.1 УК РФ), информирует "Открытка" у себя в Telegram-канале.

Сидорова объявили в федеральный розыск.

Добавим, для физического лица предшествующая уголовной административная статья о "нежелательной организации" грозит штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Однако если в течение года таких наказаний было два, то совершение третьего аналогичного правонарушения может повлечь за собой уголовное дело по статье 284.1 УК РФ. Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до 6 лет. Кроме того, суд может назначить штраф до 500 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов либо принудительные работы на срок до пяти лет.

Первый приговор по этой статье был вынесен в феврале 2020 года. 300 часов обязательных работ назначили бывшему координатору "Открытой России" в Екатеринбурге Максиму Верникову. Через полгода, в октябре, в Краснодаре приговорили к 240 часам обязательных работ регионального координатора организации Яну Антонову. В феврале 2021 года 4 года условно получила координатор из Ростова-на-Дону Анастасия Шевченко.

В Нижнем Новгороде продолжается расследование дела предпринимателя Михаила Иосилевича, который перед единым днем голосования 2020 года предоставил принадлежавшее ему помещение движению "Голос". Там провели семинар по подготовке наблюдателей, на который явилась полиция. Следствие считает, что через "Голос" бизнесмен сотрудничал с "Открытой Россией", у которой нет своего отделения в Нижнем Новгороде. По этому делу в марте прошли обыски в московском и петербургском офисах "Открытки".