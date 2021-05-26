В Пскове задержали четырех сотрудников МВД по делу о хищении служебных автомобилей

В Псковской области по факту хищения в 2018-2019 годах из бюджета МВД 4,5 млн рублей, а также присвоения одиннадцати служебных полицейских автомобилей возбудили сразу три уголовных дела. В рамках объединенного производства по ним задержали четырех бывших и действующих сотрудников внутренних дел, которых поместили в изолятор временного содержания, передает пресс-служба регионального управленя СК. Одного из подозреваемых пришлось этапировать из Сибири.

По версии следствия, сотрудникам ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД по Псковской области" помогали совершать мошеннические действия представители бизнеса.

"В рамках расследования уголовного дела следователи при оперативном сопровождении ГУСБ МВД России произвели процессуальное задержание четырех человек, включая сотрудника департамента тыла МВД России, ГУ МВД по Новосибирской области, УМВД России по Псковской области и их бывшего коллегу", - говорится в сообщении.

Всего в статусе подозреваемых по делу проходит девять человек.