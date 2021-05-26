Премии имени профессора Ягья будут вручать лучшим студентам всех факультетов СПбГУ

Парламент Петербурга на внеочередном заседании 26 мая окончательно принял проект постановления "Об учреждении премии Законодательного собрания Санкт-Петербурга имени профессора В.С.Ягья".

В рамках второго чтения по инициативе спикера Заксобрания Вячеслава Макарова приняли поправку, согласно которой поощрения могут получать лучшие студенты любых факультетов Санкт-Петербургского государственного университета. В первоначальной редакции премии распространялись только на учащихся факультета международных отношений, где работал Ватаняр Ягья.

Профессор Ягья заведовал кафедрой международных отношений СПбГУ. Он был депутатом ЗакСа I-IV созывов, членом партии "Единая Россия". Ягья скончался 17 июня 2020 года.

Премия его имени будет составлять 50 тысяч рублей. Начать выплаты планируется с 2022 года.

Сергей Еремеев

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