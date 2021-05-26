Депутатам ГД пожаловались на обилие в обеих столицах некомпетентных остеопатов

Внештатный специалист Минздрава Дмитрий Мохов, выступая перед депутатами Госдумы, посетовал на неприемлемое число самозванцев в сфере остеопатии, предлагающих свои услуги пациентам Москвы, Петербурга и Подмосковья, передает "Интерфакс". Медицинские организации, по его наблюдениям, в большинстве своем потворствуют таким лжеспециалистам, и контроль за ситуацией со стороны государства слабый.

"Если сегодня мы сегодня не примем правильные решения, не обратимся в надзорные органы, то профессия остеопатия утонет в подделке", - заявил чиновник.

Мохов призвал депутатов активизироваться и добиться от Росздравнадзора более тщательных проверок клиник на предмет лицензий и иных документов, подтверждающих качество услуг остеопатов. Кроме того, по его мнению, нужна современная и целостная целевая программа подготовки таких врачей.

Депутаты в лице Дмитрия Морозова, со своей стороны, пообещали обратиться к компетентным чиновникам, признавая проблему "шарлатанов" как насущную.