Вестибюль "Нарвской" будет недоступен по утрам до августа из-за ремонта эскалатора

С 31 мая по 13 августа вестибюль петербургской станции метро "Нарвская" будет недоступен для пассажиров ввиду ремонта эскалатора, проинформировали в пресс-службе городской подземки.

В обозначенный период времени с 8:10 до 9:15 по рабочим дням вход в вестибюль будет закрыт, а с 16:40 до 19:00 – ограничен.

"При необходимости указанный интервал закрытия и ограничения прохода пассажиров в вестибюль может быть откорректирован с учётом фактического пассажиропотока", - добавили в пресс-службе метрополитена.

Напомним, ранее стало известно о том, что проводимый на станции "Технологический институт-1" ремонт затянется до осени.