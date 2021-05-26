Смольный выделил более 2 млрд рублей на ремонт Биржевого моста

Комитет по государственному заказу Петербурга ищет подрядчика, который отремонтирует Биржевой мост: соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Начальная цена контракта – 2,37 млрд рублей. Все работы на переправе следует завершить до мая 2023 года.

Указывается, что с октября 2021 года по ноябрь 2022 года движение по мосту ограничат.

Смольный уже искал подрядчика на ремонт Биржевого моста летом прошлого года, однако тогда конкурс отменили. В апреле 2021 года директор СПб ГБУ "Мостотрест" Андрей Кочин заявлял, что на то, чтобы комплексно "подлатать" переправу, понадобится не менее 3 млрд рублей, так как последний раз на ней что-то меняли ещё в 70-х годах прошлого века.