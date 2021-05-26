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14:19

Макаров намерен остановить конфликты на дорогах с помощью Уголовного кодекса и генетического кода

фото ЗакС политика Макаров намерен остановить конфликты на дорогах с помощью Уголовного кодекса и генетического кода

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров возмутился разборками, которые устраивают участники дорожного движения. По его мнению, петербуржцы так себя вести не должны. 

- Посмотрите, сколько в последнее время так называемых разборок на дорогах, - заявил спикер ЗакСа на брифинге 26 мая. - Когда выходят и каждый пытается доказать, что он круче другого. Что это за разговоры двух ленинградцев-петербуржцев? Зачастую встречается, что там петербуржцами и не пахнет, там другие люди. Так надо ассимилировать их, прививать ленинградскую культуру. 

Тех, кто не "прививается", Макаров призвал привлекать к административной и уголовной ответственности. 

- Вот тогда это будет настоящее принуждение к миру, говоря военным языком. Принуждение к миру, в том числе и с помощью Уголовного кодекса. Вышел, демонстрируешь тут свою силу, пытаешься силовым армрестлингом решить? Ты должен соблюдать правила и порядки, установленные в этом городе. Закон должен свято соблюдаться, - продолжил председатель парламента. 

Макаров отметил, что приезжающие в город должны знать его историю и культуру, а также понимать, что такое культурный генетический и блокадный код Петербурга.

Сергей Еремеев


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