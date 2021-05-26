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14:38

Бывшего петербургского депутата Волчека приговорили к 3 годам колонии за мошенничество

фото ЗакС политика Бывшего петербургского депутата Волчека приговорили к 3 годам колонии за мошенничество

Пресненский райсуд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Дениса Волчека, передает "МБХ медиа".

Уточняется, что обвиняемый воспользовался правом на рассмотрение дела в особом порядке.

Некогда представлявшего Петербург в Госдуме Волчека задержали в апреле 2020 года. По версии следствия, он вместе с предпринимателем Зурабом Плиевым предложил экс-совладельцу банка "Ренессанс" Андрею Розову помешать возбуждению уголовного дела в его отношении. Свои услуги подельники оценили в 1,4 млн евро. Дело Плиева рассматривается в обычном порядке, приговор Розову также пока не вынесен.

Волчеку инкриминировали покушение на крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Волчек был депутатом петербургского парламента от ЛДПР в 2002 году. В 2007-м избрался в Госдуму, став депутатом сначала V, а потом и VI созыва. В 2016 году у Волчека случился конфликт с Владимиром Жириновским, после чего он попробовал избраться вновь, но уже от "Справедливой России", однако проиграл.

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