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15:33

Роспотребнадзор вновь не нашел ни одного пригодного для купания пляжа в Петербурге

фото ЗакС политика Роспотребнадзор вновь не нашел ни одного пригодного для купания пляжа в Петербурге

Специалисты из петербургского Роспотребнадзора исследовали образцы воды на городских пляжах и, как и во все последние годы, констатировали, что из качество не позволяет гражданам безопасно купаться. Представители ведомства взяли воду из водоемов, прилегающих к 24 пляжам. Среди них, в частности, фигурируют такие популярные локации, как пляжи "Дюны" и "Морские Дубки", и рекреации, прилегающие ко всем трем Суздальским озерам и к озеру Разлив. 

"На 26 мая отобраны 144 пробы из водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга все водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства", - сообщает пресс-служба надзорного органа.

На основании проведенной инспекции региональный Роспотребнадзор настоятельно рекомендует петербуржцам не погружаться в воду ни в одну из акваторий в черте города. К таким же выводам ведомство приходило в течение как минимум трех предыдущих лет.

фото: ВКонтакте / Сестрорецкий актив

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