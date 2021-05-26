Роспотребнадзор вновь не нашел ни одного пригодного для купания пляжа в Петербурге

Специалисты из петербургского Роспотребнадзора исследовали образцы воды на городских пляжах и, как и во все последние годы, констатировали, что из качество не позволяет гражданам безопасно купаться. Представители ведомства взяли воду из водоемов, прилегающих к 24 пляжам. Среди них, в частности, фигурируют такие популярные локации, как пляжи "Дюны" и "Морские Дубки", и рекреации, прилегающие ко всем трем Суздальским озерам и к озеру Разлив.

"На 26 мая отобраны 144 пробы из водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга все водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства", - сообщает пресс-служба надзорного органа.

На основании проведенной инспекции региональный Роспотребнадзор настоятельно рекомендует петербуржцам не погружаться в воду ни в одну из акваторий в черте города. К таким же выводам ведомство приходило в течение как минимум трех предыдущих лет.

фото: ВКонтакте / Сестрорецкий актив