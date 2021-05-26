Директор РАНХиГС Шамахов еще не решил, будет ли выдвигаться в ЗакС

Директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов 26 мая, отвечая на вопрос журналистов о его возможном участии в выборах в Законодательное собрание Петербурга, ответил, что пока не решил, примет ли в них участие, но отметил, что будет защищать интересы граждан.

- Не буду скрывать, предложение поступило, я над ним думаю пока. Я еще не заявлялся, никто никуда меня не выдвигал. Если это произойдет, тогда я все скажу. Сразу могу сказать, если пойду на выборы в Законодательное собрание, то я пойду не защищать интересы партии и каких-то идеологических течений. Я буду защищать интересы граждан, - ответил Шамахов на пресс-конференции в рамках выездного заседания Изборского клуба. - Я за Россию, за справедливую, за единую, за сильную, стабильную, но прежде всего - это люди, а не партии.

Ранее, возможное участие директора РАНХиГС в выборах в Заксобрание от "Справедливой России" по 13-му округу подтвердила лидер петербургского отделения партии Марина Шишкина.

Константин Леньков

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.