"Коммерсант": Летом заключенных привлекут к строительству БАМ

Подрядчики РЖД приступили к оформлению россиян, отбывающих наказание в местах заключения, на работы по расширению Байкало-Амурской магистрали, пишет "Коммерсант" со ссылкой на три компетентных анонимных источника. В самое ближайшее время, уже в июне, ожидается, что трудиться на БАМ отправятся около 600 зэков. Доверить им хотят работы, не требующие высокой квалификации и опыта.

Изданию известно, что ООО "Промстрой" планирует оформить на подядные работы около ста осужденных, имеющих реальные сроки, а ООО "ТС Строй" - около 430 граждан в таком же статусе. При этом официально эти сведения не комментируют пока ни в стане РЖД, ни в пресс-службе ФСИН.

Отметим, что тема оплачиваемого труда заключенных и трудовых лагерей для них актуализировалась после недавних высказываний главы ФСИН Александра Калашникова, нашедшего в таком использовании рабочей силы много плюсов для заключенных: социализацию, получение квалификации на будущее, достойную зарплату.