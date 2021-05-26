Следователи пришли к обыском к экс-сенатору, владельцу обанкротившегося МБСП Бажанову

Сотрудники Следственного комитета провели обыск в квартире бывшего сенатора, мажоритария обанкротившегося "Международного банка Санкт-Петербурга" Сергея Бажанова, информирует "Фонтанка".

Всего следователи приходили по семи адресам. В отношении Бажанова возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Заявителем выступило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Сергей Бажанов также является разбирательства о фальсификации финансовых документов. Предприниматель покинул РФ ещё до начала процесса о признании МБСП банкротом. Последний лишился лицензии в 2018 году, через год - его признали банкротом.

Сумма предъявленных АСВ претензий - 11,2 млрд рублей. Цифра полностью соответствует размеру "дыры" в балансе МБСП. В АСВ располагают информацией о том, что к концу первого квартала 2021 года в рамках процесса о банкротстве удовлетворено 28% требований кредиторов из установленной суммы 22,3 млрд рублей.