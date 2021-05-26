СК по Петербургу возбудил дело против проката электросамокатов из-за инцидента с избиением горожан на Невском

Петербургское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК) в отношении компании, которая сдаёт электросамокаты в аренду.

Как полагают следователи, двое молодых людей 21 и 20 лет воспользовались сервисом кикшеринга в ночь с 13 на 14 мая, сбили мужчину 1980 года рождения: "затем оба молодых человека из хулиганских побуждений нанесли мужчине многочисленные удары рукам и ногами". Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Руководство компании, сдавшей электросамокаты в аренду, считают в СК, сделало это "из корыстных побуждений, пренебрегая безопасностью иных участников движения".

Сервис не принял мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые также не были предусмотрены правилами использования, заключили в Следкоме.

Добавим также, что ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, узнав про инцидент с избиением самокатчиками граждан в центре Петербурга, поручил как можно быстрее разработать для них правила передвижения.