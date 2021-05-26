В России начали организованно прививать от коронавируса домашних животных

Ветеринарные клиники в нескольких субъектах РФ приступили к вакцинации домашних животных от коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на советника главы Россельхознадзора Юлию Мелано. В процесс вовлечены как государственные, так и частные учреждения. Последние должны приобретать специальную вакцину у Федерального центра охраны животных, который ее и создал.

"Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины "Карнивак-Ков", разработанной учеными Россельхознадзора для профилактики заболевания среди животных", - приводятся слова чиновницы.

Максимальная мощность производства "зоовакцины", полная прививка от которой делится на два укола, может достигать 3 млн доз ежемесячно. Отмечается, что Россельхознадзор снизил стоимость вакцины с 588 до 500 рублей.