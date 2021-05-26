Достижения Общественной палаты: наблюдатели и разговоры

Заместитель председателя Общественной палаты Петербурга Александр Вахмистров 26 мая отчитался о работе организации в Законодательном собрании Петербурга. Он рассказал, что палата готовила наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию и уже начала собирать людей для наблюдения на сентябрьских выборах 2021 года. Занималась Общественная палата и обсуждением множества других вопросов, но конкретные достижения организации в решении каких-либо проблем Вахмистров в ответ на вопросы депутатов назвать не смог.

Наблюдение от палаты: фейки без нарушений

Вахмистров на заседании ЗакСа сообщил, что знаковым событием для Общественной палаты (ОП) стало голосование по поправкам в Конституцию летом 2020 года. Палата занималась организацией наблюдения на избирательных участках, напомнил зампред ОП. По его словам, всего было подготовлено более 15 тысяч наблюдателей. Для этого палата подписала 58 соглашений с общественными организациями, а также с Санкт-Петербургской избирательной комиссией и политическими партиями, рассказал Вахмистров.

Депутат от КПРФ Ольга Ходунова поинтересовалась у него, зафиксировали ли наблюдатели от ОП факты нарушений на голосовании или других выборах. Вахмистров заявил, что нарушения, конечно, были, но не очень много и "мелкие".

- Понимаете, миссия наблюдателя состоит в том, что он наблюдает, он не может сам принимать какие-то, так сказать, решения. И поэтому, безусловно, по всем кажущимся наблюдателю нарушениям, он обращается в избирательную комиссию, привлекает ее внимание, и уже участковая комиссия… - ответил Вахмистров.

Он добавил, что, по его данным, большая часть информации о нарушениях - это фейки. Именно поэтому Общественная палата к выборам 2021 года решила создать группу мониторинга за несоответствующей достоверностью информации с избирательных участков, заявил зампред ОП.

Депутат КПРФ Ходунова в разговоре с журналистами после отчета палаты отметила, что ответов на свои вопросы не получила. Она сказала, что хотела бы услышать не только, что делает организация, но и про реальные результаты контроля.

- К сожалению, ответа четкого, что по результатам работы Общественной палаты в ходе выборной кампании, именно в дни голосования, я не услышала. Были ли представления в соответствующие органы, надзорные органы, были ли какие-то результаты. Не было даже озвучено цифр, конкретных цифр: были и сколько таких нарушений было выявлено именно представителями Общественной палаты, - заявила Ходунова.

Она добавила, что наблюдатели не должны указывать участковым комиссиям на нарушения. Если они уже совершены, то по их поводу должны быть представления в органы, считает депутат.

Данные о нарушениях петербургская ОП не предоставила и после самой недели голосования по поправкам с 26 июня по 1 июля 2020 года. Другие общественные организации и некоторые члены участковых и территориальных избиркомов в ходе кампании сообщали о нарушениях. В частности, сообщалось о предложении проголосовать за родственников, отсутствие отметок о надомном или уличном голосовании и другое. Один из самых громких инцидентов произошел на избирательном участке № 2191. Там 30 июня в ходе конфликта с полицейским сломали руку журналисту "Медиазоны" Давиду Френкелю, когда его силой пытались вывести с участка, где он занимался своей работой. Удалить корреспондента из УИК правоохранитель решил после жалобы на него членов комиссии. Общественная организация "Наблюдатели Петербурга" заявила, что за первые шесть дней того голосования им поступило более 300 сообщений о различных нарушениях. Кроме этого, не на всех избирательных участках находились наблюдатели. Тогда в "Общественной палате" заявили, что на некоторых УИК их людей действительно не было - с этими случаями ОП собиралась разобраться. Но, опять же, не всегда информация об отсутствии в комиссиях наблюдателей правдива, сказал ЗАКС.Ру глава региональной палаты Андрей Малков во время голосования по поправкам.

Зампред палаты Вахмистров в ЗакСе 26 мая сообщил, что организация уже начала набор наблюдателей на выборы 2021 года - в Петербурге должны будут выбрать новый состав ЗакСа и депутатов в Государственную Думу.

- Ни один избирательный участок не должен остаться без независимого общественного наблюдения, - заявил Вахмистров.

По его словам, палата планирует направить на каждый из участков по четыре наблюдателя - то есть всего подготовить 8 тысяч человек. Так получится охватить весь избирательный процесс, если он будет длиться три дня, уточнил зампред ОП.

"А поговорить?"

Согласно законодательству, Общественная палата Петербурга создана для обеспечения взаимодействия петербуржцев и некоммерческих организаций с органами власти "в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций". Также среди ее задач участие в решении экономических и социальных вопросов, развитие демократических институтов, сказано в законе "Об общественной палате Санкт-Петербурга".

Вахмистров на заседании ЗакСа рассказал, как с этими задачами справлялась Общественная палата Петербурга с июня 2020 года по май 2021 года. По его словам, палата получила более 3,5 тысяч обращений и провела более 200 заседаний комиссий, встреч, общественных мониторингов и обсуждений.

- По результатам каждого мероприятия были сформированы конкретные рекомендации и предложения, которые были направлены в органы исполнительной и законодательной власти, Общественную палату Российской Федерации. Многие предложения были учтены в соответствующих нормативных актах, - сообщил Вахмистров.

В частности, ОП инициировала обсуждение изменений в Правила дорожного движения по использованию роликов и самокатов, рассказал зампред петербургской палаты. Он отметил, что предложения организации учли "при разработке проекта нормативного акта". Также Общественная палата Петербурга посещала школы для проверки организации горячего питания для начальных классов и собрала пожелания родителей по меню, обсудила эмоциональное выгорание медсотрудников во время пандемии коронавируса, социальное обслуживание пожилых инвалидов и другие вопросы, рассказал Вахмистров.

Депутат ЗакСа от Партии роста Оксана Дмитриева попросила его назвать основное достижение палаты за последний год:

- Какой вопрос принципиальный решила Общественная палата?

Вахмистров на это ответил, что вопросов очень много и выделить какой-либо самый важный очень сложно.

- Так чтобы сказать, что какой-то "Ух" вопрос один, я, наверно, не готов. Действительно, занимались целой группой вопросов. И, еще раз повторюсь, может быть для кого-то мелкий, но для того, кто обратился в Общественную палату этот мелкий вопрос может является важным в его жизни, - сказал зампред ОП.

Конкретной помощью обществу от палаты заинтересовалась и депутат от КПРФ Ирина Иванова. Она заявила, что знает о множествах обращений малого бизнеса из сфер туризма и красоты в Общественную палату, и спросила, как им организация помогла.

- Я отвечу так. Конечно, непосредственно Общественная палата никому деньги не раздавала. Никаких таких практически действий не было, - сказал Вахмистров.

По его словам, он лично и другие представители ОП участвовали в работе межведомственной комиссии по противодействию коронавирусу. Там палата предлагала или поддерживала различные меры помощи малому бизнесу, отметил Вахмистров.

- Непосредственно Общественная палата, наверно, ни я, ни один из членов какому-то конкретному представителю малого бизнеса не помог. Но наша работа вместе с органами исполнительной власти и законодательной власти, мне кажется, как раз и способствовала принятию всех тех решений, которые правительство города приняло по отсрочкам платежей и так далее, и так далее, - считает зампред ОП.

Положительно отчет организации оценил спикер ЗакСа и глава местного отделения "Единой России" Вячеслав Макаров. На своем брифинге он заявил, что Общественная палата крайне необходима.

- Она необходима, потому что обсуждаются различные вопросы. Вопросы, связанные с образованием, медициной, вопросы, которые связаны с социальным обслуживанием населения. И те идеи, которые высказываются на различных комиссиях Общественной палаты нами используются в том числе в подготовке законопроектов, - заявил Макаров.

С тем, что палата важна, согласен и депутат от ЛДПР Павел Иткин. В разговоре с журналистами он заявил, что такой орган как Общественная палата необходим как защита интересов и прав граждан. Общий фон отчета Вахмистрова "понятен", так как ОП "получает те же звоночки" что и депутаты, отметил Иткин.

Беспартийный депутат Максим Резник считает, что при хорошо работающем парламенте Общественная палата не нужна. По его мнению, палата используется для изображения того, что общественность привлекается к работе.

- Бутафорский, бессмысленный орган, призванный изображать общественников по вызову. Вот и всё. Общественная палатка, - сказал Резник в разговоре с ЗАКС.Ру.

Ходунова придерживается похожего мнения. В разговоре с ЗАКС.Ру она заявила, что в существующем виде палата представляется как "нарисованная демократия".

- Сейчас это: "ну, а поговорить?". Конечно, я за то, чтобы Общественная палата работала. Но, чтобы она работала, а не была представительской. Это такая нарисованная на бумаге демократия. А хотелось бы, чтобы представление наших избирателей было реальным.

текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников

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