В Петербурге из-за коронавируса отменили ежегодный фестиваль мороженого

Смольный решил отменить ежегодный петербургский фестиваль мороженого, ссылаясь на пандемию COVID-19: соответствующее решение принял комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Переносить на более поздний срок мероприятие также не планируется.

"В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Санкт-Петербурга принято решение об отмене проведения 29.05.2021 ежегодного фестиваля мороженого", - уточнили в комитете.

Добавим, что коронавирус не помешал проведению XVI Санкт-Петербургского международного книжного салона. Кроме того, в ближайшее время город примет матчи Евро-2020 и в очередной раз станет площадкой для ПМЭФ.