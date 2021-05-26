Путин выступил против обязательной вакцинации россиян от коронавируса

В ходе совещания по экономическим вопросам президент Владимир Путин коснулся темы принудительной вакцинации от коронавируса, которая все чаще всплывает в последнее время в СМИ. Глава РФ таких методов не приемлет.

"Граждане должны сами осознать эту необходимость. Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов", - цитируют его "Известия".

По его убеждению, принуждать граждан к инъекциям применительно к нынешней эпидемической ситуации "нецелесообразно и нельзя".

Отметим, что накануне обязательную вакцинацию ввели в Якутии, причем отказ от прививки без веской причины влечет за собой штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Ранее в мае о принудительной вакцинации порассуждал бывший премьер Дмитрий Медведев, теоретически допустивший такую практику в отдельных тяжелых для государства и его жителей ситуациях.