Овощи в российских магазинах продолжают дорожать

Специалисты Росстата проанализировали ситуацию на рынке потребительских товаров и зафиксировали новые изменения средних цен на них по стране. Как и в предыдущей статистической сводке, в нынешней констатируется подорожание основных овощей: капусты (+7%), моркови (+5,2%), картофеля (+3,8) и лука (+2,5%).

Параллельно продолжают падать в цене не менее популярные огурцы (-8,2%) и помидоры (-3,5%). Примечательно, что и рост, и падение цен на овощи более резкие, чем неделю назад.

Кроме того, еще значительнее продолжают дешеветь куриные яйца, в начале года, напротив, демонстрировавшие обратное движение. В среднем по стране их продают дешевле на 2,3%.

Наконец, несмотря на заморозку цен, инициированную правительством зимой, с "мертвой точки" сдвинулся сахарный песок, подорожав на одну десятую процента.