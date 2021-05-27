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9:26

Силовики нагрянули с обысками к членам Либертарианской партии в Москве и Красноярске

фото ЗакС политика Силовики нагрянули с обысками к членам Либертарианской партии в Москве и Красноярске

Сотрудники правоохранительных органов ранним утром 27 мая решили прийти с обысками к членам Либертарианской партии России, проживающим в нескольких городах, проинформировал "МБХ медиа" экс-пресс-секретарь ЛПР Александр Гуд.

"Вскрывают квартиру, в которой я жил в Москве до отъезда в Грузию. Сейчас там находятся две девушки", - поделился он, добавив, что на место выехала адвокат Мария Эйсмонт.

Также силовики приехали к члену ЛПР Всеволоду Осипову, известила координатор "Открытки" Татьяна Усманова.

"Осипова задержали в Москве. У него прошел обыск, видимо быстрый. Скорее всего, его повезли на допрос", - поделилась мнением о происходящем Усманова.

Кроме того, оперативные мероприятия прошли и у другого столичного либертарианца Игор Ефремова: уточняется, что визит полиции к нему обоснован делом о перекрытии дорог во время январского протеста (ст. 267 УК РФ).

"Это по делу о перекрытии дорог 23 января. У остальных, скорее всего, тоже по этому делу. К Ефремову не пускают адвоката. Сказали, что после повезут на допрос", - уточнила Усманова.

Нагрянули правоохранители и к Антону Овчарову, а также родителям зампреда ЛПР Ивана Чинарова.

"Мне позвонила мама, сказала, что к нам пришли. Потом трубку взял сотрудник полиции. Он сказал, чтобы я приехал домой, сказал - ты же знаешь, что у твоей мамы изымут технику, приедь, не нервируй маму. Также говорил, что она опоздает на работу, ее уволят и все в таком духе. По какому делу обыски, я не знаю. Знаю, что также пришли к Антону Овчарову", - оповестил Чинаров.

Сигнал об обыске пришел и от красноярского либертарианца Или Даниленко - тоже в рамках дела о перекрытии дорого.

Татьяна Усманова располагает информацией о том, что силовики навестили и петербургских членов ЛПР, однако имён она не конкретизировала.

Впрочем, по словам пресс-секретаря партии Дениса Луговского, в городе на Неве ни к кому полиция не приходила, пишет "Северо-Запад. МБХ медиа".

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