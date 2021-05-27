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9:52

После жалобы единоросса прокуратура требует запретить сообщество "Российской ЛГБТ-сети" в Facebook

фото ЗакС политика После жалобы единоросса прокуратура требует запретить сообщество "Российской ЛГБТ-сети" в Facebook

Петербургская прокуратура обратилась с иском в суд, требуя запретить сообщество "Российской ЛГБТ-сети" в социальной сети Facebook, оповестили в объединённой пресс-службе судов города.

Уточняется, что иск подан после поступившей от депутата Государственной думы от "Единой России" Игоря Сапко жалобы. Проведенная прокуратурой проверка подтвердила наличие в некоторых материалах сообщества информации, которая может причинить "вред здоровью и развитию несовершеннолетних".

"Данная группа, создавая привлекательный образ гомосексуализма, ведет к вовлечению граждан, особенно подросткового образа, в деструктивный образ жизни", - цитирует судебная пресс-служба фрагмент заключения ГБУ ДОЦ ППМС "Развитие".

Первое заседание по делу должно состояться 29 июня.

На сообщество "Российской ЛГБТ-сети" во "ВКонтакте" подписаны 85 тысяч человек, в Facebook - менее семи тысяч.

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