На Ленинском проспекте пассажирский автобус "прилёг" на фонарный столб: пострадали пять человек

Минувшим утром, в районе 10:00, на Ленинском проспекте произошло ДТП с участием пассажирского автобуса-"гармошки": не справившись с управлением, водитель на скорости врезался в фонарную опору рядом с остановкой, оповестили в петербургском главке.

Как видно из фото, которыми поделились с "Фонтанкой" очевидцы, удар был довольно сильным, в результате автобус словно "прилёг" на столб.

В МВД известили, что в результате инцидента пострадали пять человек: водитель, кондуктор и три пассажира. Из них - трое госпитализированы в тяжелом состоянии, другие двое получили травмы средней степени тяжести.

"На месте работают сотрудники полиции и представители других экстренных служб. Устанавливаются обстоятельства дорожной аварии", - добавили в полиции.

Фото: "Фонтанка"