Беглов и Матвиенко возложили цветы к Медному всаднику по случаю 318-летия Петербурга

Петербургский градоначальник Александр Беглов и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поучаствовали в торжественной церемонии возложения цветов к Медному всаднику: сегодня, напомним, город на Неве отмечает своё 318-летие.

На мероприятии также присутствовали полпред президента по СЗФО Александр Гуцан, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, судьи Конституционного суда РФ, командующий войсками ЗВО Александр Журавлев, члены комсостава ВМФ, представители МВД и Росгвардии, а также депутаты Госдумы и городского парламента.

Гостями церемонии стали губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев с депутатами.

Событие по традиции завершилось шествие роты Почётного караула ЗВО.

Кроме того, ранее сегодня Беглов возложил цветы на могилу Петра I в Петропавловской крепости.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.