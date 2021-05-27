Бастрыкин обрушился с критикой на обеспечение охраны в казанской школе, где произошла стрельба

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин высказался о стрельбе в гимназии №175 в Казани: по информации главы ведомства, родители учеников не отказывались платить за охрану заведения.

"Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: "Почему не охраняли школу?" — "Родители были против". — "Почему?" Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал", - цитирует "Коммерсант" заявление Бастрыкина, сделанное в ходе военно-научной конференции в Москве.

Напомним, ЧП случилось в школе № 175 11 мая: в заведение явился с ружьем её бывший 19-летний ученик. В результате открытой им стрельбы погибло десять человек и еще двадцать попали в больницы. В социальных сетях он позиционировал себя как "бог" и предупредил общественность о своем нападении за несколько минут до того, как открыл огонь. Ружье принадлежало ему легально, в связи с чем президент Владимир Путин поручил ужесточить порядок продажи оружия в РФ. "Казанского стрелка" на время следствия заключили под стражу на два месяца, и, кроме того, ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу.