Замглавы МО "Ульянка" Кондрашов пойдет на выборы в Госдуму от Партии роста

Заместитель главы петербургского муниципалитета "Ульянка" Павел Кондрашов будет выдвигаться в Государственную думу от Партии роста по округу № 212 ("Западный"), сообщил мундеп в своем Telegram-канале.

"Считаю, состав думы должен быть обновлен, в него должны войти люди, которые постоянно работают с жителями, которые смогут внести действительно полезные законопроекты, которые смогут озвучить проблемы нашего города с трибуны думы", - написал Кондрашов.

Он также подтвердил ЗАКС.Ру, что параллельно намерен баллотироваться в Заксобрание города по округу № 18.

Думский округ № 212 включает в себя Красносельский и Петродворцовый районы, а также муниципальные образования "Ульянка" и "Дачное". Ожидается, что "Единую Россию" на выборах по этой территории представит руководитель ее фракции в ЗакСе Александр Тетердинко, "Справедливую Россию" - депутат ЗакСа Надежда Тихонова, КПРФ - замглав МО "Горелово" Григорий Меньшиков.

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