Четверых членов ЛПР увезли на допрос по делу о перекрытии дорог

Задержанных после утренних обысков членов Либертарианской партии России увезли в Следственный комитет. В Москве задержаны Игорь Ефремов, Антон Овчаров и Всеволод Осипов. В Красноярске в ходе обыска у другого члена партии задержали Александра Разина. Их допросят в рамках уголовного дела по ст. 267 УК о перекрытии дорог во время протестной акции 31 января, сообщает "ОВД-Инфо".

Утром 27 мая полиция пришла с обысками к семи членам ЛПР. Силовики также пришли по старому адресу пресс-секретаря ЛПР Александра Гуда, но в данный момент он находится не в России. В квартире родителей Ильи Чинарова, зампреда ЛПР, тоже прошли обыски. В Красноярске сотрудники полиции пришли к либертарианцу Илье Даниленко, у которого силовики искали другого члена партии Александра Разина. Позже Разина задержали во время обыска у секретаря красноярского отделения партии Глеба Марьясова.

Ранее в соцсетях появлялась информация, что якобы и к сторонникам ЛПР в Петербурге могли 25 мая наведаться силовики, но пресс-секретарь местного отделения партии опроверг эти сообщения. Петербургские либертарианцы осуждают давление на своих столичных и красноярских соратников.

- Позиция ЛПР в целом такова, что это очередной акт давления и очередной повод покошмарить ребят и провести обыски. Изъять у них технику и подорвать экономическое состояние. Мы, естественно, негативно на это все реагируем. Мы крайне возмущены и будем обжаловать все эти обыски, - сообщил ЗАКС.Ру пресс-секретарь ЛПР в Петербурге Денис Луговский.

Дела о перекрытии дорог по ст. 267 УК (Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения) были возбуждены после январских акций протеста в поддержку Алексея Навального. Ранее, 21 апреля у петербургских активистов также прошли обыски по "дорожному" делу.

Константин Леньков