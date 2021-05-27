"Нас, несогласных, не сломить": "Открытая Россия" объявила о самоликвидации

Общественная организация "Открытая Россия", созданная вместо одноимённого движения, решила прекратить своё существование: решение обусловлено тем, что на сторонников объединения всё чаще начали возбуждать дела о работе на "нежелательную" организацию, а в Госдуме в ближайшее время должны принять поправки, которые позволять сажать в тюрьму всех сотрудничающих с ОР.

"Кремль бросил все силы на зачистку политического поля. Но нас – думающих, несогласных, желающих России лучшей судьбы – слишком много. И нас не сломать", - комментируют своё решение в ОР.

Члены упраздняемой организации продолжат заниматься поддержкой независимых политиков и вести просветительскую деятельность.

Решением Федерального совета все члены объединения исключаются из его состава, закрываются также офисы в городах России.

"Закрывать "Открытку", конечно, безумно жалко. Но структура - это формальность. Людей же, которые хотят перемен в стране становится только больше. Россия обязательно будет свободной и, уверен, уже очень скоро", - высказался об упразднении ОР Андрей Пивоваров в соцсетях.

Организация, напомним, была учреждена в феврале 2019 года. Перед этим, в марте, было официально ликвидировано движение. Минюст отказывался регистрировать "обновлённую" ОР. Дело в том, что участников легитимного движения считают пособниками внесенных Минюстом в список нежелательных организаций. Сама "Открытка" неоднократно пыталась доказать, что не имеет к ним никакого отношения.

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