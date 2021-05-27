Оперативники пришли с обыском в дом главы Оренбурга

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Оренбургской области пришли с обысками в дом главы Оренбурга Владимира Ильиных, передает "Коммерсантъ".

Причину обыска в МВД не назвали. В официальном Telegram-канале администрации Оренбурга заявили, что пока не получали официальную информацию о мероприятиях, и комментировать действия полиции они не вправе.

"Администрация города работает в штатном режиме. Глава города сейчас находится на лечении не в регионе. Все заместители главы города в данный момент исполняют свои обязанности", - сообщили в оренбургской администрации.

18 мая оперативники приходили в администрацию Оренбурга. Тогда они допросили ряд чиновников, в том числе замглавы города по экономике и финансам Светлану Золотареву. Силовики проверяли финансово-хозяйственную деятельность МКУ "БиОз", МКУ "Комсервис", а также МАУ "Оренбургсервис".