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12:57

Кремль не считает ликвидацию "Открытой России" зачисткой политического поля

фото ЗакС политика Кремль не считает ликвидацию "Открытой России" зачисткой политического поля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не считает самоликвидацию "Открытой России" зачисткой политического поля, передает РБК.

"Политическое поле у нас богатое и многогранное. Уход чего-то не означает зачистку политического поля", — сказал Песков.

Общественная организация "Открытая Россия" объявила о полном прекращении деятельности 27 мая. В организации заявили, что Кремль "бросил все силы на зачистку политического поля".

Напомним, участников "Открытой России" считают причастными к работе организаций, объявленных нежелательными на территории России, из-за этого на них часто заводятся административные и уголовные дела о сотрудничестве с ними. Сами члены "Открытки" настаивают, что никакого отношения к упоминаемым организациям не имеют.

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