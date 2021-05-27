"Яблоко" выступило против строительства 703-метрового небоскреба в Петербурге

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков и руководитель фракции партии в ЗакСе Борис Вишневский опубликовали заявление против строительства нового небоскреба "Газпрома" в Лахте.

Рыбаков и Вишневский заявили, что 462-метровый "Лахта-центр" искажает "небесную линию" Петербурга, в ясную погоду виднеясь с Дворцовой набережной и со стрелки Васильевского острова. Еще более высокое здание — такое как планируемый "Газпромом" небоскреб высотой 703 метра — может "окончательно исказить петербургские исторические панорамы", убеждены политики.

"Яблочники" заявили, что считают циничным такое предложение "в то время, когда провалена программа газификации России, когда родители больных детей собирают всем миром деньги на их дорогостоящее лечение (на что якобы нет средств у государства), когда у миллионов российских граждан не хватает денег на еду и одежду". Они добавили, что против нового небоскреба выразил протест и народный артист СССР Олег Басилашвили.

"Мы уверены, что к этому мнению присоединятся многие петербуржцы. Мы категорически против нового небоскреба и требуем бесповоротно отказаться от планов его строительства", — говорится в заявлении.

Накануне Вишневский высказался против строительства нового небоскреба с трибуны Заксобрания.

Напомним, проект "Лахта-центр 2" был представлен накануне. В случае реализации это будет второй по высоте небоскрёб в мире. Как объяснил автор проекта Тони Кеттл, высота спиральной башни "символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга: новаторством, устремлением в будущее".

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