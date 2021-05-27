Анохин возглавит список партии РПСС Шевченко на выборах в ЗакС Петербурга

Покинувший "Единую Россию" депутат Заксобрания Андрей Анохин будет координировать предвыборную кампанию Российской партии социальной справедливости в Петербурге. Об этом объявил лидер партии Максим Шевченко на пресс-конференции в четверг, 25 мая.

— Много было предложений. Но мы изучали реальную социально-политичечкую жизнь города. Я познакомился с Андреем Юрьевичем Анохиным, который является принципиальным борцом за социальную справедливость, меня привлекла его борьба против кредитного рабства, — заявил Шевченко.

Лидер партии отметил, что Анохин станет первым номером РПСС на выборах в Заксобрание Петербурга.

Анохин начал общественно-политическую карьеру в 1997 году с участия в движении "Российский студент". В 2005-2007 годах руководил молодежных крылом Социалистической единой партии России, которая позже влилась в "Справедливую Россию".

От справедливороссов Анохин избрался в пятый созыв Заксобрания в сентябре 2011 года. Но уже в мае 2012 года его исключили из партии "за неоднократное нарушение решений бюро регионального отделения партии и решений фракции в ЗакСе о консолидированном голосовании".

Депутат сблизился с "Единой России" и вступил в партию власти в 2016 году перед переизбранием в ЗакС. В шестом созыве городского парламента Анохин запомнился предложением запретить гражданам сидеть в соцсетях более трех часов, а также организацией двух политических рэп-баттлов, в которых сам принял участие. В первом Анохин проиграл своему коллеге по городскому парламенту Максиму Резнику, а во втором одержал верх над картонной коробкой с приклеенным портретом Алексея Навального. В конце 2019 года депутат внес на рассмотрение ЗакСа проект постановления о кредитной амнистии для россиян, а через год — несколько инициатив, ужесточающих возможность работать в России для граждан бывшего СССР. В частности, он предложил обязать посещающих страну без виз трудовых мигрантов получать приглашения на въезд.

Городской парламент несколько раз отказывался рассматривать эти документы, что стало поводом для критики Анохина в адрес спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Также парламентарий несколько раз отказывался голосовать консолидированно с остальными единороссами. В апреле 2021 года Анохина не допустили до праймериз "Единой России". Вскоре после этого он объявил об уходе из партии и начал еще сильнее критиковать Макарова, называя спикера ЗакСа "врагом парламентаризма".

Российская партия социальной справедливости была создана политтехнологом Андреем Богдановым в 2012 году под названием Коммунистическая партия социальной справедливости. Переименована в РПСС с марте 2021 года. В начале апреля партию возглавил журналист, депутат Заксобрания Владимирской области Максим Шевченко, ранее сотрудничавший с КПРФ. Планируется, что он возглавит список партии в Госдуму. Партия уже объявила и некоторых других своих кандидатов. Это бизнесмен Дмитрий Потапенко, исключенная из КПРФ депутат Мосгордумы Елена Шувалова и общественный деятель Руслан Курбанов.

Сергей Еремеев

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