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13:33

Шнуров перебрался в Москву: в Партии роста надеялись, что он пойдёт на выборы в Госдуму

фото ЗакС политика Шнуров перебрался в Москву: в Партии роста надеялись, что он пойдёт на выборы в Госдуму

Генеральный продюсер телеканала RTVi, известный петербуржец Сергей Шнуров перерегистрировал своё ИП в налоговой Москвы: это означает, что автоматически сменился и штамп с пропиской в его паспорте. Наблюдением поделились "Открытые медиа", обнаружившие соответствующую информацию в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Свидетельство об ИП музыкант получил ещё в 2014 году в Северной столице: в документе указывается сфера деятельности регистрирующегося - "деятельность в области исполнительских искусств".

Партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов в разговоре с ОМ объяснил, что смена места регистрации ИП предполагает также смену его регистрации в паспорте: адрес предпринимательской регистрации точно соответствует адресу регистрации как физического лица.

"Искусственно „разделить" указанный в штампе паспорта адрес с адресом, указанным в государственном реестре, нельзя", - пояснил Данилов.

Напомним, в феврале прошлого года Шнуров вступил в Партию роста, позднее став её сопредседателем. Также в 2020-м он получил назначение на RTVi.

В феврале текущего года член Партии роста Оксана Дмитриева выразила надежду, что её однопартиец будет участвовать в выборах в Государственную думу.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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