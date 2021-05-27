Роман Путин открыл в Петербурге отделение Комитета поддержки Владимира Путина

Лидер Комитета поддержки президента России Роман Путин объявил об открытии приемной своей организации в Петербурге. Соответствующее объявление он сделал на пресс-конференции 27 мая, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Также Роман Путин заявил об открытии региональной приемной по Ленинградской области.

Глава организации сообщил, что среди его основных целей обьединение людей вокруг сильного лидера и общественный контроль за исполнением президентских указов, соблюдением прав граждан. Он отметил, что открытие приемной - это не предвыборная кампания. По его словам, организация будет работать и после сентября: "Это работа на года".

Путин представил руководителей отделений Комитета. Петербургскую приемную возглавил Андрей Горбань, а в Ленобласти - Сергей Михайлов. Они будут собирать жалобы населения на плохую работу чиновников или неисполнение президентских поручений и работать с ними, сказал Роман Путин.

Также руководитель организации вручил удостоверение участника Комитета ряду петербуржцев. Среди получивших корочки председатель Общественной палаты Ленобласти Юрий Трусов, муниципальный депутат МО "Щегловское сельское поселение" Ленобласти Юрий Паламарчук и другие.

София Саттарова